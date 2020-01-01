Театрально-гастрономический вечер «Про жизнь». Андрей Ковалев

Дата и место
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9 июля
четверг
|18:00
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Театрально-гастрономический вечер «Про жизнь». Андрей Ковалев2026-07-09T18:00:00.000+02:00
О событии
Театрально-гастрономический вечер в Зеленоградске «ПРО ЖИЗНЬ»! Приглашаем вас на творческий вечер Андрея Ковалёва и ужин в уютной музыкальной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Любимый автор выступит с блестящими монологами и поделится своими наблюдениями и меткими суждениями.
Стиль прозы Андрея Ковалева — смесь лирики и афористичности, иронии и юмора. Он говорит то, о чем нам некогда задуматься, или мы об этом думаем вечером, уже перед сном. Он местами пронзительно лиричен, до микроскопической слезинки в углу глаз.
Андрей Ковалёв пишет про нас, про каждого в отдельности и про всех вместе — про жизнь. За эту искреннюю любовь к жизни зрители и отвечают Андрею взаимностью.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.
Уникальное событие для Вашего вечера!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 3000 рублей.
Подробная информация: +79052435843. Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!