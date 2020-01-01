Дата и место
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3 июля
пятница
|18:00
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Музыкально-гастрономический вечер «Вечер зарубежного шансона»2026-07-03T18:00:00.000+02:00
О событии
Концерт «ВЕЧЕР ЗАРУБЕЖНОГО ШАНСОНА»! Приглашаем вас на концерт и ужин в уютной музыкальной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Вокал – НИКА (Москва), фортепиано – Мария Архиреева (Москва).
Всемирно известные композиции на разных языках мира. Небольшая биография каждой песни сообщит краткий перевод и интересные факты об истории создания. Концерт с утонченной атмосферой, со вкусом и нежностью. В программе песни из репертуара Э. Пиаф, Ш. Азнавура, А. Челентано, Далиды и др.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.
Как всегда великолепно, театрально и музыкально от НИКИ и МАРИИ!!!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 3000 рублей.
Подробная информация: +79052435843. Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!