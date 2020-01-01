Дата и место
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2 июля
четверг
|18:00
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Музыкально-гастрономический вечер «Шедевры мирового мюзикла»2026-07-02T18:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем вас на концерт и ужин в уютной музыкальной гостиной «Солёная ворона» на берегу Балтийского моря!
Потрясающие композиции прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов, солистки Московского театра «Новая Опера» Виктории Шевцовой. Она подарит новое звучание знакомым фрагментам, увлекая вас в захватывающий мир знаменитых мюзиклов.
Перед вами откроется уникальная возможность перенестись в эпоху легендарных героинь, которыми восхищались многие поколения, почувствовать мощь вокала и напитаться энергией творчества.
По окончании представления Вас ждёт авторский ужин от шеф-повара кафе «Солёная ворона» Константина Сорокина: салат, горячее и изумительный десерт. «Изюминка» ужина — фирменный марципановый кофе. Приветствуются свои напитки и хорошее настроение.
Незабываемый вечер, насыщенный потрясающими мелодиями, яркими эмоциями и впечатлениями!!
Стоимость билета (концерт+ужин) — 3000 рублей.
Подробная информация: +79052435843. Важно: бесплатная парковка в Зеленоградске!