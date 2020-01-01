Дата и место
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11 августа
вторник
|19:30
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Последняя гастроль2026-08-11T19:30:00.000+02:00
О событии
Творчество Владимира Высоцкого — отражение времени. Для всех он был своим. Фронтовики были уверены, что все сюжеты песен Высоцкий взял из фронтовой жизни, был их свидетелем и участником. Передовые и не очень передовые труженики села были уверены, что он свой, деревенский. Пограничники твёрдо знали, что именно на их заставе та самая нейтральная полоса, где цветы необычайной красоты. Зеки, что он сидел, лётчики, что летал, подводники, что ходил вместе с ними в океанских глубинах. Он был своим. Для всех и для каждого. Именно по этому он был и остаётся самым, что ни на есть народным поэтом, артистом, композитором.
Наша встреча — это концерт составлен вами дорогой наш зритель из любимых песен Владимира Высоцкого. Концерт, а точнее сказать интерактивный спектакль, где каждый услышит что-то близкое только ему, важное для всех. Вы встретитесь с непосредственными участниками событий июня 1980 года, когда Высоцкий за 5 дней дал 22 концерта в переполненных залах Калининграда. И это была «Последняя гастроль».
Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след,
Дуб годится на паркет, так ведь нет —
Выходили из избы здоровенные жлобы,
Порубили все дубы на гробы.
Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди,
Это только присказка, сказка впереди.
А.С Пушкин любимый поэт Высоцкого. Апполона Григорьева — Пушкин наше всё. С этим согласился отец народов. Можем ли мы сказать это о творчестве Высоцкого? Думаю да. 45 года отделяют нас от последних гастролей народного поэта всея Руси. Его песни и стихи звучат, читаются, играются на театральных площадках. Сегодня и вы дорогие наши зрители и мы актёры пришли к Высоцкому. А сказка? Сказка — это аллегория, которая позволяла поэту донести до зрителя свои сокровенные мысли.
Советский кинорежиссер М. Ромм сказал: «Нужно иметь немалое мужество, чтобы отдать жизнь за свою Родину. Но иногда не меньшее мужество нужно иметь, чтобы сказать «нет», когда все кругом говорят «да», чтобы остаться человеком, когда все кругом перестали быть людьми. Все-таки были в Германии люди, которые говорили фашизму «нет». Да, таких людей было мало. Но они были».
Отец поэта, Семён Владимирович Высоцкий, вспоминал, что у них в доме часто бывали его фронтовые друзья и Володя с детских лет часами слушал их рассказы о войне и рассказывал много фронтовых историй. Батальон под командованием его боевого друга держал оборону в плавнях, и боевое построение имело изъяны — были открыты фланги. Сообщение об этом командованию было перехвачено немецкими войсками, и они усилили натиск. Командир батальона отдал приказ к отступлению и отвёл батальон с позиций в нарушение директивы командования. Несмотря на прошлые боевые заслуги и награды, за этот эпизод он был приговорён к расстрелу со слов Высоцкого, когда песня на основе этих событий была готова, он спел её другу семьи, и тот сказал: «Да, это было. Точно. Было, было, было…»