Дата и место
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20 июня
суббота
|12:00
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ЦПКиО
О событии
Приглашаем на Праздник хлеба и молока!
Традиционное городское торжество пройдёт в субботу, 20 июня, в Центральном парке культуры и отдыха. Это событие для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное.
Хедлайнер праздника — группа «Корни»!
Программа: 12:00 – Торжественное открытие: яркий парад с барабанщицами, ходулистами и духовым оркестром
Главная сцена:
- 12:30 – арт-группа «БратиЯ» — народные мелодии и задорные плясовые композиции
- 13:30 – кавер-группа «Музпроект» — популярные песни 90-х
- 14:50 – Hitman Band — музыкальный духовой коллектив
- 16:10 – мастер-класс от студии танцев зумба «Тотал дэнс»
- 16:30 – группа «Танцы +» исполнят каверы на лучшие хиты
- 18:00 – группа «Корни» со знакомыми и любимыми песнями
Камерная сцена (у памятника Барону Мюнхаузену):
- 12:30 – 13:00 — Духовой ансамбль Dixieland Band
- 13:00 – 14:00 — Шоу с аниматорами и воздушными шарами
- 14:00 – 15:00 — Скрипач Александр Михайленко
- 15:00 – 16:00 — Шоу мыльных пузырей
- 16:00 – 17:00 — Саксофонист Алексей Баженов
- 17:00 – 18:00 — Дуэт Дианы Крымовой и Дарьи Ширяевой
В течение всего дня:
- «Шоу с поваром» от компании «Залесский фермер» — в 13:00, 14:00, 16:00 и 17:00
- «Школа «Юный пекарь» от компании «Русский хлеб» — в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, длительность каждого мастер-класса 40 минут.
- «VR-зона» от «Залесского фермера» — с 12:00 до 18:00
- Интерактивный шатер «Завод» от компании «Русский хлеб» — с 12:00 до 18:00
- Ярмарочные ряды с фермерскими товарами и ремесленными изделиями
- Фудкорт
- Реабилитационный центр для бездомных животных «Славянское»
А также аквагрим, ходулисты, мимы и фигурные воздушные шары.
Важным подарком для гостей праздника станет интерактивная игра «Путь продукта», с призами от Организаторов, компаний «Русский хлеб» и «Залесский фермер».
Ждём вас в субботу, 20 июня, в Центральном парке культуры и отдыха.