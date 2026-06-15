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Праздник хлеба и молока

Праздник хлеба и молока

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Дата и место

20 июня
суббота
12:00
ЦПКиО

О событии

Приглашаем на Праздник хлеба и молока!

Традиционное городское торжество пройдёт в субботу, 20 июня, в Центральном парке культуры и отдыха. Это событие для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное.

Хедлайнер праздника — группа «Корни»!

Программа: 12:00 – Торжественное открытие: яркий парад с барабанщицами, ходулистами и духовым оркестром

Главная сцена:

  • 12:30 – арт-группа «БратиЯ» — народные мелодии и задорные плясовые композиции
  • 13:30 – кавер-группа «Музпроект» — популярные песни 90-х
  • 14:50 – Hitman Band — музыкальный духовой коллектив
  • 16:10 – мастер-класс от студии танцев зумба «Тотал дэнс»
  • 16:30 – группа «Танцы +» исполнят каверы на лучшие хиты
  • 18:00 – группа «Корни» со знакомыми и любимыми песнями

Камерная сцена (у памятника Барону Мюнхаузену):

  • 12:30 – 13:00 — Духовой ансамбль Dixieland Band
  • 13:00 – 14:00 — Шоу с аниматорами и воздушными шарами
  • 14:00 – 15:00 — Скрипач Александр Михайленко
  • 15:00 – 16:00 — Шоу мыльных пузырей
  • 16:00 – 17:00 — Саксофонист Алексей Баженов
  • 17:00 – 18:00 — Дуэт Дианы Крымовой и Дарьи Ширяевой

В течение всего дня:

  • «Шоу с поваром» от компании «Залесский фермер» — в 13:00, 14:00, 16:00 и 17:00
  • «Школа «Юный пекарь» от компании «Русский хлеб» — в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, длительность каждого мастер-класса 40 минут.
  • «VR-зона» от «Залесского фермера» — с 12:00 до 18:00
  • Интерактивный шатер «Завод» от компании «Русский хлеб» — с 12:00 до 18:00
  • Ярмарочные ряды с фермерскими товарами и ремесленными изделиями
  • Фудкорт
  • Реабилитационный центр для бездомных животных «Славянское»

А также аквагрим, ходулисты, мимы и фигурные воздушные шары.

Важным подарком для гостей праздника станет интерактивная игра «Путь продукта», с призами от Организаторов, компаний «Русский хлеб» и «Залесский фермер».

Ждём вас в субботу, 20 июня, в Центральном парке культуры и отдыха.

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