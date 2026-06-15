Дата и место
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18 июня
четверг
|12:00
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Лекция «Секреты Янтарной мануфактуры: история промышленного гиганта»2026-06-18T12:00:00.000+02:00
О событии
18 июня в «Чеховке» в рамках цикла мероприятий «К 100-летию Государственной мануфактуры Кёнигсберга» будет проведена открытая лекция Виктории Резчиковой, исследователя, старшего научного сотрудника Калининградского областного Музея янтаря.
Тема встречи — «Янтарная мануфактура: от промышленного гиганта к страницам истории». Это не просто рассказ, это результат многолетней исследовательской работы, увенчавшийся изданием книги «Янтарная мануфактура».
В ходе лекции вы совершите путешествие во времени и узнаете захватывающую историю промышленного предприятия XIX–XX веков, ставшего центром добычи и обработки солнечного камня. Виктория Резчикова поделится ранее не публиковавшимися данными о судьбе объекта культурного наследия регионального значения, которым является историческое здание на улице Портовой, 3. Отдельное внимание будет уделено тонкостям янтарного мастерства: вы познакомитесь с уникальными техниками обработки янтаря, с главными художниками и продукцией предприятия, а также проследите судьбу наследия легендарной мануфактуры через её наследников.
Лекция рассчитана на посетителей старше 6 лет.
Тел. 46-36-35.