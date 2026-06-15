Лекции, мастер-классы
Лекция «Секреты Янтарной мануфактуры: история промышленного гиганта»

Лекция «Секреты Янтарной мануфактуры: история промышленного гиганта»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
6+

Дата и место

18 июня
четверг
12:00
Библиотека им. А. П. Чехова

О событии

18 июня в «Чеховке» в рамках цикла мероприятий «К 100-летию Государственной мануфактуры Кёнигсберга» будет проведена открытая лекция Виктории Резчиковой, исследователя, старшего научного сотрудника Калининградского областного Музея янтаря.

Тема встречи — «Янтарная мануфактура: от промышленного гиганта к страницам истории». Это не просто рассказ, это результат многолетней исследовательской работы, увенчавшийся изданием книги «Янтарная мануфактура».

В ходе лекции вы совершите путешествие во времени и узнаете захватывающую историю промышленного предприятия XIX–XX веков, ставшего центром добычи и обработки солнечного камня. Виктория Резчикова поделится ранее не публиковавшимися данными о судьбе объекта культурного наследия регионального значения, которым является историческое здание на улице Портовой, 3. Отдельное внимание будет уделено тонкостям янтарного мастерства: вы познакомитесь с уникальными техниками обработки янтаря, с главными художниками и продукцией предприятия, а также проследите судьбу наследия легендарной мануфактуры через её наследников.

Лекция рассчитана на посетителей старше 6 лет.

Тел. 46-36-35.

Это событие в СМИ

Анонсы
История медицины, фэнтези и секреты медитации: бесплатные мероприятия недели для тех, кто любит узнавать новое

История медицины, фэнтези и секреты медитации: бесплатные мероприятия недели для тех, кто любит узнавать новое

Читать