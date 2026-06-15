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Управляемая медитация «Зерно»

Управляемая медитация «Зерно»

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16+

Дата и место

17 июня
среда
13:00
Научная библиотека

О событии

Под звуки природы дипломированный психолог отправит вас в путешествие по вашему подсознанию. Вы встретитесь с внутренним образом себя, понаблюдаете за ним в разных условиях и раскроете потенциал своих внутренних ресурсов. После медитации будет возможность обсудить образы, впечатления, результаты напрямую с психологом. Не забудьте захватить коврики!

Лектор: Настасья Маркушина, практикующий психолог-психотерапевт.

Вход свободный.

Время проведения: 17 июня 2026 г. в 13:00

Место проведения: летний читальный зал, у входа в библиотеку

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