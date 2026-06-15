Дата и место
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18 июня
четверг
|19:00
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Презентация книги «Амберланд. Свети долго»2026-06-18T19:00:00.000+02:00
О событии
В Калининградской областной научной библиотеке состоится презентация книги «Амберланд. Свети долго». Автор издания — Павел Погребняков, инноватор и эксперт в области стратегии и технологических стартапов, генеральный директор ООО «Ампертекс» (завод, расположенный в индустриальном парке Храброво).
Первый том трилогии повествует о том, как средневековые битвы переплетаются с политическими интригами, археологические находки оживают в захватывающих сценах, а за вымышленными героями угадываются реальные исторические личности XII-XIII. Любители истории узнают о подлинных событиях на территории современной Калининградской области. Поклонники фэнтэзи найдут магию древних верований и эпических сражений. Ценители психологической прозы вновь встретят вечные страсти: любовь и предательство, жажду справедливости и алчность власти. Но главное — вы погрузитесь в мир, где каждая страница дышит подлинностью, где за каждым сюжетным поворотом стоят годы исследований и бесконечная любовь к этой удивительной земле.
Вход свободный.
Время проведения: 18 июня 2026 г. в 19:00
Место проведения: читальный зал, 2 этаж