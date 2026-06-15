Дата и место
|
19 июня
пятница
|18:30
|
Лекция «Калининградское здравоохранение в период становления области»2026-06-19T18:30:00.000+02:00
О событии
История становления калининградского здравоохранения в период становления области: особенности, вызовы, победы и проблемы. 80 историй о главном
- 19 июня 18:30, Историко-художественный музей, Клиническая 21
- Бесплатно по регистрации
Публичная лекция в рамках фестиваля «80 историй о главном» Российского общества «Знание» обращается к истокам формирования системы здравоохранения в Калининградской области. В центре внимания — процесс выстраивания медицинской инфраструктуры в первые годы после образования региона, а также анализ ключевых вызовов, с которыми столкнулись первопроходцы в этой сфере.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЫТА
Лекция базируется на глубоких исторических исследованиях становления области. Спикером выступает Дмитрий Владимирович Манкевич — доцент БФУ, профессиональный историк и исследователь исторической памяти, известный как соавтор ряда книг по региональной истории. В ходе выступления будут рассмотрены:
- Сильные стороны и успехи системы здравоохранения в период её зарождения.
- Проблемы и трудности, сопровождавшие организацию медицинской помощи.
РОЛЬ ВЛАСТИ В РАЗВИТИИ МЕДИЦИНЫ
Отдельный блок обсуждения сфокусирован на управленческих аспектах. Лектор предлагает проанализировать распределение ответственности в процессе формирования областного здравоохранения: какую роль в этом процессе сыграл федеральный центр, а какая часть задач легла на плечи региональных властей.