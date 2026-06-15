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Лекция «Калининградское здравоохранение в период становления области»

Лекция «Калининградское здравоохранение в период становления области»

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16+

Дата и место

19 июня
пятница
18:30
Историко-художественный музей

О событии

История становления калининградского здравоохранения в период становления области: особенности, вызовы, победы и проблемы. 80 историй о главном

  • 19 июня 18:30, Историко-художественный музей, Клиническая 21
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Публичная лекция в рамках фестиваля «80 историй о главном» Российского общества «Знание» обращается к истокам формирования системы здравоохранения в Калининградской области. В центре внимания — процесс выстраивания медицинской инфраструктуры в первые годы после образования региона, а также анализ ключевых вызовов, с которыми столкнулись первопроходцы в этой сфере.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЫТА

Лекция базируется на глубоких исторических исследованиях становления области. Спикером выступает Дмитрий Владимирович Манкевич — доцент БФУ, профессиональный историк и исследователь исторической памяти, известный как соавтор ряда книг по региональной истории. В ходе выступления будут рассмотрены:

  • Сильные стороны и успехи системы здравоохранения в период её зарождения.
  • Проблемы и трудности, сопровождавшие организацию медицинской помощи.

РОЛЬ ВЛАСТИ В РАЗВИТИИ МЕДИЦИНЫ

Отдельный блок обсуждения сфокусирован на управленческих аспектах. Лектор предлагает проанализировать распределение ответственности в процессе формирования областного здравоохранения: какую роль в этом процессе сыграл федеральный центр, а какая часть задач легла на плечи региональных властей.

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