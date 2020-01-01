День семьи, любви и верности в Домике Ангелов

Дата и место
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8 июля
среда
|15:00
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День семьи, любви и верности в Домике Ангелов2026-07-08T15:00:00.000+02:00
О событии
8 июля — это не просто день ромашек и гаданий, это день священного союза, верности и семейного счастья.
В этот волшебный день мы приглашаем всех, кто ценит любовь, поддержку и небесные знаки, на особую экскурсию в Музее «Домик Ангелов»!
Что ждёт вас на экскурсии?
Истории ангельской любви и верности. Мы расскажем, как небесные существа символизируют семейное счастье, защиту и взаимопомощь. Узнаете, какие ангелы помогают парям сохранять верность, а детям — чувствовать любовь родителей!
Приходите всей семьёй! Это отличная возможность провести праздник с пользой — наполнить душу светом и любовью!