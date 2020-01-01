Экскурсии
День семьи, любви и верности в Домике Ангелов

День семьи, любви и верности в Домике Ангелов

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

8 июля
среда
15:00
Музей «Домик Ангелов»

О событии

8 июля — это не просто день ромашек и гаданий, это день священного союза, верности и семейного счастья.

В этот волшебный день мы приглашаем всех, кто ценит любовь, поддержку и небесные знаки, на особую экскурсию в Музее «Домик Ангелов»!

Что ждёт вас на экскурсии?

Истории ангельской любви и верности. Мы расскажем, как небесные существа символизируют семейное счастье, защиту и взаимопомощь. Узнаете, какие ангелы помогают парям сохранять верность, а детям — чувствовать любовь родителей!

Приходите всей семьёй! Это отличная возможность провести праздник с пользой — наполнить душу светом и любовью!