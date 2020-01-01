Дата и место
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4 августа
вторник
|19:00
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Женский стендап2026-08-04T19:00:00.000+02:00
О событии
«Женский стендап» — это первое и единственное шоу на ТНТ и российском телевидении, в котором женщины честно и откровенно шутят обо всём, что их волнует, интересует и веселит. Без стереотипов и стеснения: только жёсткая, хлёсткая правда из уст представительниц прекрасного (но отнюдь не слабого!) пола.
Для героинь «Женского стендапа» нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает в отношениях, высмеивают стандарты или заблуждения о семейной жизни и откровенно заявляют, что быть хорошей женой и матерью очень сложно. За годы своего существования проект обрёл огромное количество поклонников во всем мире, а резидентки шоу стали настоящими суперзвёздами российского юмора! История проекта доказала всем, что женский юмор нашел отклик не только среди девушек, но также среди мужчин. Ведь проблемы, которые поднимают участницы «Женского стендапа» в своих монологах, близки и понятны самой широкой аудитории. А дерзкий юмор комиков придётся по душе даже искушённым ценителям стендапа. Хотите наконец узнать, о чём действительно думают женщины? Приходите на концерт «Женского стендапа»!
*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав артистов.