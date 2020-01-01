Александр Пушной и ОТП Студио

Дата и место
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3 сентября
четверг
|19:00
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Александр Пушной и ОТП Студио2026-09-03T19:00:00.000+02:00
О событии
Эксперимент — часть его ДНК, а сцена — родная стихия.
Будет громко. Будет живой звук. Будет мнооого ррррока! Сцена превратится в лабораторию звука, драйва и хулиганского эксперимента.
Спорим, вы уже читаете этот текст его голосом?
Голосом, который невозможно спутать: энергичный, раскатистый. Артист такой же и на сцене — яркий, дерзкий, многогранный, как и сам формат концерта.
Вместе с коллективом ОТП Студио Александр Пушной представит весь арсенал музыкальных превращений:
- узнаваемые рок-хиты,
- каверы на неожиданные композиции в тяжёлых рифах (например, «Ясный мой свет» в хард-рок обработке или «Ночь», где странная свобода выражается в рифах в стиле AC/DC)
- авторские треки, в которых соединяются юмор, энергия и безудержное музыкальное веселье.
Вас ждет не просто концерт, а научно-музыкальное шоу, где вместо формул — аккорды, а вместо опытов — живой звук, который проходит сквозь зал и попадает прямиком в сердце.
Если вы выросли на «Галилео», фанатеете от гитарных соло или просто хотите провести вечер, заряженный интеллектом и адреналином, — приходите!