Концерты
Александр Пушной и ОТП Студио

Александр Пушной и ОТП Студио

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

3 сентября
четверг
19:00
Янтарь-Холл

О событии

Эксперимент — часть его ДНК, а сцена — родная стихия.

Будет громко. Будет живой звук. Будет мнооого ррррока! Сцена превратится в лабораторию звука, драйва и хулиганского эксперимента.

Спорим, вы уже читаете этот текст его голосом?

Голосом, который невозможно спутать: энергичный, раскатистый. Артист такой же и на сцене — яркий, дерзкий, многогранный, как и сам формат концерта.

Вместе с коллективом ОТП Студио Александр Пушной представит весь арсенал музыкальных превращений:

  • узнаваемые рок-хиты,
  • каверы на неожиданные композиции в тяжёлых рифах (например, «Ясный мой свет» в хард-рок обработке или «Ночь», где странная свобода выражается в рифах в стиле AC/DC)
  • авторские треки, в которых соединяются юмор, энергия и безудержное музыкальное веселье.

Вас ждет не просто концерт, а научно-музыкальное шоу, где вместо формул — аккорды, а вместо опытов — живой звук, который проходит сквозь зал и попадает прямиком в сердце.

Если вы выросли на «Галилео», фанатеете от гитарных соло или просто хотите провести вечер, заряженный интеллектом и адреналином, — приходите!

Реализация билетов на данное культурно-зрелищное мероприятие осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «КАССИР.РУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» (ИНН: 3906981380, ОГРН: 1163926054236, адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Генделя, 5). Официальный сайт https://kgd.kassir.ru. Реализация билетов осуществляется на условиях публичной оферты, размещенной по адресу: https://kgd.kassir.ru/pages/oferta.