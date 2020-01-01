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Слава

Слава

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12+
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Дата и место

28 августа
пятница
19:00
Янтарь-Холл

О событии

Юбилейный тур «25 лет на сцене»

45! Слава отметит юбилей грандиозным турне!

Певица Слава анонсировала в социальных сетях гастрольный тур, в который отправится в 2025 году. Программа «СЛАВА» станет заглавным проектом и прогремит в более 300 городах нашей необъятной страны.

«СЛАВА» — не просто тур, а настоящая музыкальная биографическая книга, посвящённая 25-летию артистки на сцене. За это время коллекция наград певицы пополнилась престижными музыкальными наградами: 11 премий «Золотой граммофон», 6 наград «Песня года», 6 грифов «Шансон года», 4 премии от RU.TV и МУЗ-ТВ и др. Все композиция стали «зеркалом» нашего времени, оставив трогательный отклик в сердцах публики. В лонгплей концерта войдут проверенные временем хиты и не менее громкие новинки.

«Слушатели — моя вторая семья. И как с по-настоящему близкими людьми, я хочу разделить эту круглую дату с ними. Без их поддержки, голосований и внимания ничего не было бы. Благодарю каждый раз и всегда лечу на всех порах на встречу с уже родным и близким!» — поделилась эмоциями певица Слава о предстоящих гастролях.

Не пропустите феерию света и звука, любимых хитов и нескончаемой харизмы артистки! 28 августа 2026 года в «Янтарь-холле» – СЛАВА.

Реализация билетов на данное культурно-зрелищное мероприятие осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «КАССИР.РУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» (ИНН: 3906981380, ОГРН: 1163926054236, адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Генделя, 5). Официальный сайт https://kgd.kassir.ru. Реализация билетов осуществляется на условиях публичной оферты, размещенной по адресу: https://kgd.kassir.ru/pages/oferta.