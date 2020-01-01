Дата и место
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28 августа
пятница
|19:00
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Янтарь-Холл
О событии
Юбилейный тур «25 лет на сцене»
45! Слава отметит юбилей грандиозным турне!
Певица Слава анонсировала в социальных сетях гастрольный тур, в который отправится в 2025 году. Программа «СЛАВА» станет заглавным проектом и прогремит в более 300 городах нашей необъятной страны.
«СЛАВА» — не просто тур, а настоящая музыкальная биографическая книга, посвящённая 25-летию артистки на сцене. За это время коллекция наград певицы пополнилась престижными музыкальными наградами: 11 премий «Золотой граммофон», 6 наград «Песня года», 6 грифов «Шансон года», 4 премии от RU.TV и МУЗ-ТВ и др. Все композиция стали «зеркалом» нашего времени, оставив трогательный отклик в сердцах публики. В лонгплей концерта войдут проверенные временем хиты и не менее громкие новинки.
«Слушатели — моя вторая семья. И как с по-настоящему близкими людьми, я хочу разделить эту круглую дату с ними. Без их поддержки, голосований и внимания ничего не было бы. Благодарю каждый раз и всегда лечу на всех порах на встречу с уже родным и близким!» — поделилась эмоциями певица Слава о предстоящих гастролях.
Не пропустите феерию света и звука, любимых хитов и нескончаемой харизмы артистки! 28 августа 2026 года в «Янтарь-холле» – СЛАВА.