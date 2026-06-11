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Праздничный концерт Балтийского казачьего хора
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Культурный отдых
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Дата и место
Событие прошло 12 июня 2026 г., 12:00 /
Янтарь-Холл
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