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Благотворительный маркет «Дом Культуры»

Благотворительный маркет «Дом Культуры»

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Дата и место

12 июня
до 13 июня
Заря

О событии

12–13 июня в арт-пространстве «Заря» пройдет благотворительный маркет локальных брендов и винтажа «Дом Культуры»!

На маркете вас ждут:

  • Украшения, предметы декора, керамика, сумки, одежда и многое другое от локальных мастеров
  • Винтаж
  • Моментальная лотерея
  • Мастер-классы для детей и взрослых (шьем чайку и рисуем на холстах магнитах по  предварительной записи. Мыловарение и керамика с 10:00 до 20:00 без записи)
  • Живые выступления каждый день 20:00-21:00
  • Показ в духе Шанель 12 июня 19:00
  • Выступление студии жонглирования и оригинального жанра «UP!»  рук. Журавлева Е.А., 13 июня в 15:00

А также возможность поддержать четвероногих друзей из приюта Тимвиль 

Вход свободный. 12–13 июня 12:00–21:00 Арт-пространство «Заря», колонный зал

Это событие в СМИ

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