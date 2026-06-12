Дата и место
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12 июня
до 13 июня
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Благотворительный маркет «Дом Культуры»2026-06-12T11:00:00.000+02:00 2026-06-13T18:00:00.000+02:00
О событии
12–13 июня в арт-пространстве «Заря» пройдет благотворительный маркет локальных брендов и винтажа «Дом Культуры»!
На маркете вас ждут:
- Украшения, предметы декора, керамика, сумки, одежда и многое другое от локальных мастеров
- Винтаж
- Моментальная лотерея
- Мастер-классы для детей и взрослых (шьем чайку и рисуем на холстах магнитах по предварительной записи. Мыловарение и керамика с 10:00 до 20:00 без записи)
- Живые выступления каждый день 20:00-21:00
- Показ в духе Шанель 12 июня 19:00
- Выступление студии жонглирования и оригинального жанра «UP!» рук. Журавлева Е.А., 13 июня в 15:00
А также возможность поддержать четвероногих друзей из приюта Тимвиль
Вход свободный. 12–13 июня 12:00–21:00 Арт-пространство «Заря», колонный зал