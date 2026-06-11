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Гала-концерт лауреатов конкурса «Надежда – 2026»

Гала-концерт лауреатов конкурса «Надежда – 2026»

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12+

Дата и место

14 июня
воскресенье
15:00
Калининградский театр эстрады

О событии

Приготовьтесь к незабываемому вечеру, наполненному мелодиями, которые затронут самые тонкие струны души!

Гала-концерт лауреатов XXIX Областного открытого Конкурса исполнителей эстрадной песни «Надежда-2026» — это кульминация кропотливой работы, искренних стараний и, конечно же, безграничного таланта молодых артистов. Именно здесь, на одной сцене, соберутся те, кто смог покорить сердца жюри и зрителей своим неповторимым стилем, вокальным мастерством и артистической харизмой.

Те, кто выйдет на сцену 14 июня, — это действительно лучшие из лучших, те, кто готов подарить вам незабываемые впечатления своим искусством.

Вас ждет калейдоскоп музыкальных жанров и стилей. Атмосфера праздника будет царить с первой ноты и до финального аккорда, объединяя всех присутствующих в едином порыве любви к музыке.

Лучшие номера, яркие эмоции и атмосфера настоящего праздника — всё это ждёт вас

  • 14 июня (воскресенье) в 15:00.
  • Место встречи: Калининградский театр эстрады (проспект Ленинский, 155, г. Калининград).

Не упустите возможность прикоснуться к миру таланта и вдохновения. Ваше присутствие станет лучшей поддержкой для артистов! Будем рады видеть каждого!

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