Дата и место
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14 июня
воскресенье
|15:00
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Гала-концерт лауреатов конкурса «Надежда – 2026»2026-06-14T15:00:00.000+02:00
О событии
Приготовьтесь к незабываемому вечеру, наполненному мелодиями, которые затронут самые тонкие струны души!
Гала-концерт лауреатов XXIX Областного открытого Конкурса исполнителей эстрадной песни «Надежда-2026» — это кульминация кропотливой работы, искренних стараний и, конечно же, безграничного таланта молодых артистов. Именно здесь, на одной сцене, соберутся те, кто смог покорить сердца жюри и зрителей своим неповторимым стилем, вокальным мастерством и артистической харизмой.
Те, кто выйдет на сцену 14 июня, — это действительно лучшие из лучших, те, кто готов подарить вам незабываемые впечатления своим искусством.
Вас ждет калейдоскоп музыкальных жанров и стилей. Атмосфера праздника будет царить с первой ноты и до финального аккорда, объединяя всех присутствующих в едином порыве любви к музыке.
Лучшие номера, яркие эмоции и атмосфера настоящего праздника — всё это ждёт вас
- 14 июня (воскресенье) в 15:00.
- Место встречи: Калининградский театр эстрады (проспект Ленинский, 155, г. Калининград).
Не упустите возможность прикоснуться к миру таланта и вдохновения. Ваше присутствие станет лучшей поддержкой для артистов! Будем рады видеть каждого!