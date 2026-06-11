Концерты
Праздничная программа «Россия в сердце, песня в душе»

Праздничная программа «Россия в сердце, песня в душе»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
12+

Дата и место

14 июня
воскресенье
14:00
Библиотека им. А. П. Чехова

О событии

14 июня в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова пройдет праздничная литературно-музыкальная программа «Россия в сердце, песня в душе», посвящённая Дню России.

В программе переплетаются поэзия, живая музыка и авторские песни, которые никого не оставят равнодушным.

Вы услышите проникновенные стихи Артура Зекова («Россия», «Потерявшим я скажу не плачьте», «Калининград пролит дождём над морем») и Лилии Худайбердиевой («Запах Родины», «Моя маленькая Родина»), Елены Селютиной («Я родилась»).

Вас ждут любимые всеми композиции в исполнении талантливых солистов. Наталья Сагайдак исполнит сольные номера «Россия Русь» и «Родные края», Ирена Чернова подарит свой голос песням «Солнце» и «Гляжу в озера синие». Яркий творческий союз Венеры Герасимовой и Натальи Сагайдак прозвучит в нескольких номерах, включая трогательные «Россиюшка моя», «Ах, гармонь». Роман Герасимов представит свою композицию «Давай сегодня будем жить», Елена Селютина поделится осенним настроением в песне «Этой осенью».

Специально подготовленный хореографический номер добавит динамики празднику.

Концерт завершится мощным аккордом: все участники выйдут на сцену для исполнения песни «Пока мы вместе», оставляя в сердцах зрителей самое главное чувство — единение.

Тел. 46-36-35.

Это событие в СМИ

Анонсы
Волейбол, песни и воины прошедших эпох: где отдохнуть в длинные выходные, чтобы кошелёк не похудел

Волейбол, песни и воины прошедших эпох: где отдохнуть в длинные выходные, чтобы кошелёк не похудел

Читать