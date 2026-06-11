Дата и место
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14 июня
воскресенье
|14:00
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Праздничная программа «Россия в сердце, песня в душе»2026-06-14T14:00:00.000+02:00
О событии
14 июня в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова пройдет праздничная литературно-музыкальная программа «Россия в сердце, песня в душе», посвящённая Дню России.
В программе переплетаются поэзия, живая музыка и авторские песни, которые никого не оставят равнодушным.
Вы услышите проникновенные стихи Артура Зекова («Россия», «Потерявшим я скажу не плачьте», «Калининград пролит дождём над морем») и Лилии Худайбердиевой («Запах Родины», «Моя маленькая Родина»), Елены Селютиной («Я родилась»).
Вас ждут любимые всеми композиции в исполнении талантливых солистов. Наталья Сагайдак исполнит сольные номера «Россия Русь» и «Родные края», Ирена Чернова подарит свой голос песням «Солнце» и «Гляжу в озера синие». Яркий творческий союз Венеры Герасимовой и Натальи Сагайдак прозвучит в нескольких номерах, включая трогательные «Россиюшка моя», «Ах, гармонь». Роман Герасимов представит свою композицию «Давай сегодня будем жить», Елена Селютина поделится осенним настроением в песне «Этой осенью».
Специально подготовленный хореографический номер добавит динамики празднику.
Концерт завершится мощным аккордом: все участники выйдут на сцену для исполнения песни «Пока мы вместе», оставляя в сердцах зрителей самое главное чувство — единение.
Тел. 46-36-35.