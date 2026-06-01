Ксения Гор. Исполнительница Французских песен

Дата и место
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27 июня
суббота
|19:00
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Ксения Гор. Исполнительница Французских песен2026-06-27T19:00:00.000+02:00
О событии
Французский шансон и волшебный саксафон
«Пока любовь наполняет мое утро радостью, пока я в твоих объятьях, все проблемы – ничто, пока ты меня любишь...» Эти строки песни, ставшей гимном любви, написаны в память о чемпионе мира по боксу Марселе Сердане, погибшем в авиакатастрофе рейса Париж – Нью-Йорк. Он спешил на её концерт, концерт своей любимой великой Эдит Пиаф. Чаруюший голос Ксении Гор и волшебный саксафон Сурена Погасяна, гитарные романсы Валерия Шестакова и театральные монологи ведущей актрисы театра-кабаре «Чёрный кот» Юлии Марейчевой составляют рассказ о рождении на подмостках кабаре нового жанра, который мы знаем как французский шансон. Это – о самом главном, о вечной любви! Это — «ГИМН ЛЮБВИ». Создатели спектакля представляют вокальное исполнение проверенных временем хитов французских звезд Эдит Пиаф, Селин Дион, Патрисии Каас и инструментальные композиции Мишеля Леграна и Шарля Азнавура.