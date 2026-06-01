Лекция Моне/Мане

Дата и место
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14 июня
воскресенье
|16:00
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Лекция Моне/Мане2026-06-14T16:00:00.000+02:00
О событии
Культурно-исторический проект «Культур-мультур» приглашает на лекцию, посвящённую творчеству и дружбе двух художников: Клода Моне и Эдуарда Мане.
Их часто путают. Моне и Мане — две фамилии, которые почти всегда идут рядом, но за ними скрываются два совершенно разных мира. Один подарил миру «Впечатление. Восходящее солнце» и подарил имя целому художественному направлению. Другой написал «Олимпию» и устроил скандал, который гремел по всему Парижу. Кто из них настоящий импрессионист? Почему их до сих пор путают даже те, кто любит искусство? И как всего за один вечер научиться различать их с закрытыми глазами?
На лекции мы погрузимся в эпоху, когда Париж был центром мира, а группа бунтарей перевернула всё представление о живописи. Вы узнаете:
- Как случайная фраза критика родила название «импрессионизм» — и почему сам Моне его недолюбливал.
- Почему «Завтрак на траве» Мане возмутил публику больше, чем любая порнографическая открытка — и при чём тут Тициан и Рафаэль.
- В чём секрет воды и света Моне — зачем он построил плавучую мастерскую и почему писал один и тот же собор 30 раз.
- Где прячется настоящая драма «Олимпии» — и как один взгляд обнажённой женщины сломал академическую традицию.
Для кого эта лекция:
- Для тех, кто любит искусство, но не хочет заучивать даты и названия.
- Для тех, кто хочет провести вечер с пользой и удовольствием.
- Для всех, кому интересно, как рождаются художественные революции.
Что такое «Культур-мультур»? Культурно-исторический проект двух искусствоведов, которые превращают лекции об искусстве в живые, увлекательные путешествия. Без занудства, но с глубокими смыслами.