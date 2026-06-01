Мастер-класс: Слушай и пиши. Моне

Дата и место
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14 июня
воскресенье
|11:00
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Мастер-класс: Слушай и пиши. Моне2026-06-14T11:00:00.000+02:00
О событии
Культурно-исторический проект «Культур-мультур» приглашает на иммерсивный мастер-класс, где мы разгадаем секрет воды и света — и нарисуем свой этюд в стиле Клода Моне.
Клод Моне писал один и тот же собор больше тридцати раз — потому что в каждый час он был разным. Он научил нас видеть живой вибрирующий цвет, а мы приглашаем вас попробовать воплотить приёмы мастера на холсте и погрузиться в эпоху импрессионизма.
Как устроена встреча: Под руководством профессионального художника Екатерины Гуриной вы возьмёте кисть и поэтапно создадите свою небольшую работу в технике импрессионизма: раздельный мазок, игра света, этюд без чёрной краски. Материалы предоставляются, опыт не важен. Одновременно с рисованием искусствоведы Ольга Обвинцева и Мария Наумова погрузят вас в эпоху импрессионизма. Вы узнаете, почему «Впечатление» (Impression) дало имя целому направлению, как Моне ломал академические правила и зачем ему понадобилась собственная плавучая мастерская на лодке.
Результат: Вы уносите домой этюд в духе Моне, понимание импрессионизма «изнутри» и 2 часа полной концентрации на прекрасном.
Для кого: Для всех, кто мечтал попробовать себя в живописи, кто хочет отдохнуть от суеты и готов услышать, как звучит солнечный свет.
Все материалы предоставляются. Уровень подготовки — любой.
«Культур-мультур» — это культурно-исторический проект двух искусствоведов, которые превращают знакомство с искусством в живой, чувственный опыт. Мы объединяем профессиональную лекцию и творческую практику, чтобы вы не просто узнали о художнике, а почувствовали его метод своими руками.