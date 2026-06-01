Дата и место
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13 июня
суббота
|12:00
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Мастер-класс: Слушай и твори. Ван Гог2026-06-13T12:00:00.000+02:00
О событии
Детский мастер-класс СЛУШАЙ И ТВОРИ: «Ван Гог: мастерская цветного ветра»
Культурно-исторический проект «Культур-мультур» приглашает на творческое приключение по следам самого яркого художника на свете — Винсента Ван Гога. Ребята узнают, зачем он рисовал подсолнухи, почему его картины похожи на цветной ветер и где живут настоящие «звёздные ночи».
А потом — самое интересное!
Мы не будем просто рисовать кисточкой. Мы создадим объёмный портрет в стиле Ван Гога из обычного картона, цветной бумаги и других материалов! Мы будем выкладывать «мазки» из бумажных полосок, присыпать блёстками и раскрашивать, создавая рельефный, тактильный шедевр.
Почему это здорово: Никаких скучных правил — можно наносить краску пальцами, мять бумагу и клеить как захочется. Каждый уносит с собой готовую работу в рамке (из того же картона).
Ван Гог станет для ребёнка не дядей из учебника, а весёлым другом, который тоже любил яркие цвета
«Культур-мультур» — это культурно-исторический проект двух искусствоведов, где искусство превращается в игру, а дети открывают великих художников через собственное творчество. Каждый мастер-класс привязан к конкретному художнику или эпохе — и всегда есть маленький секрет, который запоминается.