Концерты
Art & Music

Art & Music

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
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Расписание

15 июня
понедельник
20:00
Кафедральный собор
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16 июня
вторник
20:00
Кафедральный собор
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17 июня
среда
20:00
Кафедральный собор
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18 июня
четверг
20:00
Кафедральный собор
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22 июня
понедельник
20:00
Кафедральный собор
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О событии

Вы, картина, высокий пустой собор и совсем маленькая компания. Только в период экспонирования полотна из Третьяковской галереи можно получить этот опыт на острове Канта. О творчестве художника рассказывает Ольга Юрицына, музыкальные ассоциации к полотну подбирает Мансур Юсупов (орган). Вы же сидите на сцене — соединяя краски и звуки внутри себя.

В центре внимания — Розовый натюрморт К. Петрова-Водкина (холст, масло, 1918).

В программе: Г. Свиридов, С. Прокофьев, С. Рахманинов, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, И. Стравинский