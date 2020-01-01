Королевские аудиенции | Закрытие СовершенноЛетних концертов

Дата и место
|
23 августа
воскресенье
|18:00
|
Королевские аудиенции | Закрытие СовершенноЛетних концертов2026-08-23T18:00:00.000+02:00
О событии
«Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова, «Маленький принц» Таривердиева, «Песенка короля Людовика» Крейслера, «Прибытие царицы Савской» Генделя — череду королевских аудиенций пройдем вместе с Никитой Давыдовым (скрипка) и Тимуром Халиуллиным (орган). И да, это последний летний вечер в Соборе, но не за его пределами.
В программе: И.С. Бах, Г. Пёрселл, Т. Витали, Ф. Крейслер, Г.Ф. Гендель, Л. Боэльман, А. Шнитке, Н. Римский-Корсаков, К. Сен-Санс, Н. Паганини, М. Таривердиев, Л. Эйнауди, П. Чайковский