Искусство диалога

Дата и место
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21 августа
пятница
|19:00
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Кафедральный собор
О событии
Ханс-Андре Штамм, современный немецкий композитор, любит провоцировать диалог в музыке. Например, диалог между органом и духовыми инструментами. Тем же займутся артист государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Михаил Штанько (гобой), Ксения Авраменко (флейта) и титулярный органист Собора на острове Канта Евгений Авраменко.
В программе: А. Вивальди, В. А. Моцарт, Ж. Ален, Б. Бриттен, Р. Шуман, Ф. Пеетерс, Д. Циполи, Х-А. Штамм, А. Пьяццолла, Э. Морриконе