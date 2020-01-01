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Искусство диалога

Искусство диалога

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Дата и место

21 августа
пятница
19:00
Кафедральный собор

О событии

Ханс-Андре Штамм, современный немецкий композитор, любит провоцировать диалог в музыке. Например, диалог между органом и духовыми инструментами. Тем же займутся артист государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Михаил Штанько (гобой), Ксения Авраменко (флейта) и титулярный органист Собора на острове Канта Евгений Авраменко.

В программе: А. Вивальди, В. А. Моцарт, Ж. Ален, Б. Бриттен, Р. Шуман, Ф. Пеетерс, Д. Циполи, Х-А. Штамм, А. Пьяццолла, Э. Морриконе