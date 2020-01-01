Концерты
Бах и наследие кельтов

Бах и наследие кельтов

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6+
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Дата и место

14 августа
пятница
19:00
Кафедральный собор

О событии

Кельты свободолюбивы неспроста: вы только посмотрите на эти сумасшедшие пейзажи! Дом для легенд. Может быть, потому со старинными мелодиями зазвучит и музыка к кинофильму «Игра престолов», и к мультику «Храбрая сердцем». И даже «Бах в Ирландии» — еще одна прекрасная фантазия, пришедшая в голову Хансу-Андре Штамму.

Волшебные пейзажи пишет огромный, как Атлантика, орган и маленький, древний вистл. На сцене — Кристина Ротаева.

В программе: И.С. Бах, Х. Уиллан, О’Коннор-Моррис, О. Линдберг, Х.-А. Штамм, Дж. Хорнер, Дж. Соул, Г. Дункан, Р. Джавади