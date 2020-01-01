Бах и наследие кельтов

Дата и место
|
14 августа
пятница
|19:00
|
Кафедральный собор
О событии
Кельты свободолюбивы неспроста: вы только посмотрите на эти сумасшедшие пейзажи! Дом для легенд. Может быть, потому со старинными мелодиями зазвучит и музыка к кинофильму «Игра престолов», и к мультику «Храбрая сердцем». И даже «Бах в Ирландии» — еще одна прекрасная фантазия, пришедшая в голову Хансу-Андре Штамму.
Волшебные пейзажи пишет огромный, как Атлантика, орган и маленький, древний вистл. На сцене — Кристина Ротаева.
В программе: И.С. Бах, Х. Уиллан, О’Коннор-Моррис, О. Линдберг, Х.-А. Штамм, Дж. Хорнер, Дж. Соул, Г. Дункан, Р. Джавади