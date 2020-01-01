Дата и место
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9 августа
воскресенье
|18:00
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Кафедральный собор
О событии
«Новый цветок» Шнорали, написанный в 12 веке, Мелодия воскресения Сюнеци, которую сочинили в 12 столетии, гимны Комитаса, Екмаляна, Нарекаци — вернемся в звучащие сады Армении вместе с органисткой кафедрального собора Святого Эчмиадзина Терезой Восканян. Совершить европейское турне в сопровождении Баха и Бальбатра тоже успеем.
В программе: К. Бальбатр, Г. Бём, Ч.Дж. Стенли, И.С. Бах, М. Таривердиев, А. Сюнеци, Н. Шнорали, Х. Таронаци, Г. Нарекаци, М. Екмалян, Комитас