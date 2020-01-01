Голос сердца

Дата и место
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7 августа
пятница
|19:00
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Кафедральный собор
О событии
Чтобы узнать, что такое «даф» и «томбак», следует заглянуть в оркестр иранской классической музыки. Это легче, чем попасть на торжество древнеперсидских царей, где слушали, например, сантур. Четыре экзотических для европейской культуры инструмента зазвучат в ансамбле с органом, показывая нам земную восточную музыку.
На сцене — Хамид Реза Даду (нэй, томбак, даф, сантур, вокал) и Иван Ипатов (орган, фортепиано).
В программе: З.П. Палиашвили, П. Яхагги, М. Вафадар, Х.Р. Даду, Х. Хоррам, Д. Лашкари, И. Ипатов, А. Таджвиди, Р. Халеги