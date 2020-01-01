Незримый мир музыки

Дата и место
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2 августа
воскресенье
|18:00
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Кафедральный собор
О событии
Луи Вьерн родился почти слепым. Хоакин Родриго ослеп в три года. Георг Фридрих Гендель и Иоганн Себастьян Бах столкнулись со стремительным ухудшением зрения в конце жизни, их даже лечил один врач. Странный, надо сказать, товарищ. Джон Тейлор на глазное яблоко накладывал яблоко печеное, а закапывал пациентам кровь голубей. Организм Баха просто не смог этого выдержать.
Прекрасную музыку композиторов, фактически потерявших связь с одним из органов восприятия мира, собрали Дмитрий (гитара) и Елизавета (орган) Бородаевы.
В программе: И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, Х. Родриго, А. Сеговия, К. Гардель, Л. Вьерн