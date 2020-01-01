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Да будет свет

Да будет свет

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6+
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Дата и место

1 августа
суббота
18:00
Кафедральный собор

О событии

Искала света в музыке Каллиника Медведева и, конечно, нашла.

«Мессиан — это таинственная медитация в полумраке, — говорит органистка, — в прелюдии Дюрюфле можно почувствовать мелькающие световые потоки. Музыка Турнемира мощная, как луч прожектора. Кантилена Дюбуа мягкая, словно пламя свечи.»

Садитесь рядом с витражом и наблюдайте.

В программе: Ш. Турнемир, О. Респиги, О. Линдберг, О. Мессиан, Д. Бедар, М. Дюрюфле, Т. Дюбуа, Л. Вьерн