Да будет свет

Дата и место
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1 августа
суббота
|18:00
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Кафедральный собор
О событии
Искала света в музыке Каллиника Медведева и, конечно, нашла.
«Мессиан — это таинственная медитация в полумраке, — говорит органистка, — в прелюдии Дюрюфле можно почувствовать мелькающие световые потоки. Музыка Турнемира мощная, как луч прожектора. Кантилена Дюбуа мягкая, словно пламя свечи.»
Садитесь рядом с витражом и наблюдайте.
В программе: Ш. Турнемир, О. Респиги, О. Линдберг, О. Мессиан, Д. Бедар, М. Дюрюфле, Т. Дюбуа, Л. Вьерн