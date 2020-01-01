Симфоническая пятница

Дата и место
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31 июля
пятница
|19:00
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Кафедральный собор
О событии
Снова пятница, но с расширенным составом. К Калининградскому симфоническому оркестру присоединятся Большой академический хор Федерации хорового и вокального искусства (художественный руководитель Екатерина Заборонок), мужской камерный хор «Ярославский спев» (художественный руководитель Алексей Корнев) и вокальный ансамбль «Мелодика» (художественный руководитель Светлана Семенова).
Дирижирует всем, везде и сразу Михаил Кирхгофф.
В программе:
С.И. Танеев — Кантата «Иоанн Дамаскин»
П.И. Чайковский — торжественная увертюра «1812 год»