Концерты
Симфоническая пятница

Симфоническая пятница

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6+
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Дата и место

31 июля
пятница
19:00
Кафедральный собор

О событии

Снова пятница, но с расширенным составом. К Калининградскому симфоническому оркестру присоединятся Большой академический хор Федерации хорового и вокального искусства (художественный руководитель Екатерина Заборонок), мужской камерный хор «Ярославский спев» (художественный руководитель Алексей Корнев) и вокальный ансамбль «Мелодика» (художественный руководитель Светлана Семенова).

Дирижирует всем, везде и сразу Михаил Кирхгофф.

В программе:

С.И. Танеев — Кантата «Иоанн Дамаскин»

П.И. Чайковский — торжественная увертюра «1812 год»