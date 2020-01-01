Концерты
Камертон

Камертон

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Дата и место

28 июля
вторник
15:30
Кафедральный собор

О событии

В шестой раз в Калининграде пройдет интенсив творческой школы Камертон. В числе преподавателей — профессора Московской консерватории, солисты оркестра Большого театра, титулярный органист Собора на острове Канта. В программе обучения — мастер-классы, репетиции и ежедневные (да, ежедневные) концерты. Говорят, в школе дают примерить профессию музыканта. Посмотрим, кто из студентов от «примерки» — очень ответственной — дискомфорта не чувствует.

В концерте участвуют Филипп Нодель (гобой), Евгений Авраменко (орган), ученики и другие преподаватели школы.