Дата и место
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28 июля
вторник
|15:30
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Кафедральный собор
О событии
В шестой раз в Калининграде пройдет интенсив творческой школы Камертон. В числе преподавателей — профессора Московской консерватории, солисты оркестра Большого театра, титулярный органист Собора на острове Канта. В программе обучения — мастер-классы, репетиции и ежедневные (да, ежедневные) концерты. Говорят, в школе дают примерить профессию музыканта. Посмотрим, кто из студентов от «примерки» — очень ответственной — дискомфорта не чувствует.
В концерте участвуют Филипп Нодель (гобой), Евгений Авраменко (орган), ученики и другие преподаватели школы.