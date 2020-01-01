Музыкальное созвездие

Дата и место
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25 июля
суббота
|18:00
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Кафедральный собор
О событии
Как связаны туба и Рихард Вагнер? Напрямую. Впервые этот инструмент зазвучал 2 января 1843 года на премьере оперы "Летучий голландец" в Дрезденской королевской опере. С его появлением завершилось формирование симфонического оркестра. Могла ли туба выйти на большую сцену одна?
Да, в двадцатом веке ее туда и вывели Пауль Хиндемит, Ральф-Воан Уильямс и, например, Юрий Ханон.
В Соборе в дуэте с тубой, конечно, выступит орган. На сцене — Федор Шагов (туба) и титулярный органист Собора на острове Канта Евгений Авраменко.
В программе: А. Вивальди, И.С. Бах, Г. Перселл, Г. Бибер, П. Чайковский, Й. Райнбергер, С. Рахманинов, В. Монти