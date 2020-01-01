Дата и место
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23 октября
пятница
|19:00
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Турецкое танцевальное шоу «Огни Анатолии»2026-10-23T19:00:00.000+02:00
О событии
В России стартует масштабный гастрольный тур всемирно известного турецкого танцевального шоу «Огни Анатолии».
«Fire of Anatolia» — это уникальный сценический проект, завоевавший признание зрителей и профессионального сообщества по всему миру. Коллектив известен своим особым художественным языком, в котором органично соединяются древние традиции, историческое наследие и современные формы сценического искусства.
Каждый концерт — это масштабное театрализованное действие, отражающее многовековую культуру и ритмы цивилизаций Малой Азии, переосмысленные в актуальной хореографической форме.
География гастролей позволяет сделать высококлассное международное искусство доступным широкой аудитории, укрепляя культурный диалог и расширяя присутствие мировых сценических проектов в регионах России. Формат тура предполагает единый высокий стандарт постановки, технического оснащения и организации во всех городах маршрута.