Закрытие Выставки одной картины

Дата и место
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12 июля
воскресенье
|18:00
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Кафедральный собор
О событии
Целый месяц в Соборе экспонировался Розовый натюрморт Кузьмы Петрова-Водкина (холст, масло, 1918) из основной экспозиции Третьяковской галереи, а музыка соединялась с живописью.
На закрытии с полотном встретится молодая, но знаменитая Questa Musica под управлением создателя, двукратного лауреата Золотой маски, художественного руководителя и главного дирижера ГАСО Филиппа Чижевского. Серенаду для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского, Адажио Сэмюэла Барбера исполнят музыканты возле натюрморта.
А поскольку интерес Questa Musica к старинным партитурам особенный, на закрытии мы услышим и средневековые органумы Перотина Великого — французского композитора, руководившего хором Нотр-Дам-де-Пари в 13-м веке.
В программе: И. Пахельбель, П. Чайковский, Перотин Великий, С. Барбер