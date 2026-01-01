Расписание
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12 июля
воскресенье
|12:00
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Музыкальный спектакль «Гуси-лебеди: перезагрузка»2026-07-12T12:00:00.000+02:00
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12 июля
воскресенье
|15:00
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Музыкальный спектакль «Гуси-лебеди: перезагрузка»2026-07-12T15:00:00.000+02:00
О событии
Музыкальный спектакль «Гуси-лебеди: перезагрузка» — приятная и легкая постановка с фантастическим сюжетом и оригинальной подачей, всегда проходит в филармонии с аншлагом и пользуется огромной любовью у маленьких зрителей. Вас ждет новое прочтение легендарной сказки с нетривиальным сюжетом, экстравагантной подачей и небанальными
героями.
Интриги, тайны, крутой фолк-хоррор, рэп-батлы и великолепное музыкальное сопровождение… И хоть в этой постановке основной сюжет угадывается с первых минут, в конце вас ждет интрига, которая не обманет ваших ожиданий! Ну, и конечно, добро обязательно победит зло, потому что «Гуси-лебеди: перезагрузка» — это волшебство, да и только!
Исполняют: Максим Кузнецов, Светлана Полевая, Юлия Василькова, Александр Иванников, Динара Сарсекеева, Ксения Азарнина, Виктория Бобкова
Ведущая — М. Иргашева
Ориентировочная продолжительность — 45 минут