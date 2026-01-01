Театр
«Денискины рассказы»

«Денискины рассказы»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Расписание

11 июля
суббота
12:00
Янтарь-Холл
Купить билет
11 июля
суббота
16:00
Янтарь-Холл
Купить билет

О событии

«Денискины рассказы» — это трогательный и забавный спектакль, основанный на произведениях Виктора Драгунского. Он погружает зрителей в мир детства и семейных ценностей, раскрывая важность любви, понимания и поддержки в семье. Спектакль рассказывает о приключениях мальчика Дениски, который вместе со своими друзьями и родителями сталкивается с обычными, но очень важными ситуациями, знакомыми каждому из нас. Чувство юмора, искренность и простота сюжетов делают «Денискины рассказы» близкими и понятными как детям, так и взрослым.

Режиссер Анна Баздырева, известная своими яркими и трогательными постановками, создает волшебную атмосферу, где каждый зритель сможет вспомнить о своих собственных детских приключениях и о том, как важно поддерживать друг друга в трудные моменты. Сценография и костюмы добавляют ярких красок в уютное пространство, которое способствует семейному общению.

Спектакль «Денискины рассказы» — это не просто развлечение, но и возможность для родителей и детей провести время вместе, обсудить важные темы и укрепить семейные связи.

Список участников:

  • Баздырев Игорь
  • Качалова Анна
  • Слезина Лада
  • Ковалева Дарья
  • Фионина Дарина
  • Кондратюк Марк
  • Сачков Павел
  • Кощеева Марфа
  • Стеклова Лола
  • Дроздова Елизавета
  • Сергиенко Александра

Продолжительность спектакля 55 минут