Расписание
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11 июля
суббота
|12:00
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«Денискины рассказы»2026-07-11T12:00:00.000+02:00
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11 июля
суббота
|16:00
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«Денискины рассказы»2026-07-11T16:00:00.000+02:00
О событии
«Денискины рассказы» — это трогательный и забавный спектакль, основанный на произведениях Виктора Драгунского. Он погружает зрителей в мир детства и семейных ценностей, раскрывая важность любви, понимания и поддержки в семье. Спектакль рассказывает о приключениях мальчика Дениски, который вместе со своими друзьями и родителями сталкивается с обычными, но очень важными ситуациями, знакомыми каждому из нас. Чувство юмора, искренность и простота сюжетов делают «Денискины рассказы» близкими и понятными как детям, так и взрослым.
Режиссер Анна Баздырева, известная своими яркими и трогательными постановками, создает волшебную атмосферу, где каждый зритель сможет вспомнить о своих собственных детских приключениях и о том, как важно поддерживать друг друга в трудные моменты. Сценография и костюмы добавляют ярких красок в уютное пространство, которое способствует семейному общению.
Спектакль «Денискины рассказы» — это не просто развлечение, но и возможность для родителей и детей провести время вместе, обсудить важные темы и укрепить семейные связи.
Список участников:
- Баздырев Игорь
- Качалова Анна
- Слезина Лада
- Ковалева Дарья
- Фионина Дарина
- Кондратюк Марк
- Сачков Павел
- Кощеева Марфа
- Стеклова Лола
- Дроздова Елизавета
- Сергиенко Александра
Продолжительность спектакля 55 минут