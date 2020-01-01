Дата и место
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10 июля
пятница
|17:00
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Концертная программа «Странная струнная сказка»2026-07-10T17:00:00.000+02:00
О событии
Это сказка про королевство струнных смычковых инструментов, в которой разворачивается интригующая история, где главные герои борются за свои чувства. Музыка и оркестровка удивительным образом отражают образы главных героев, их характеры, и по средствам тембральной разницы инструментов раскрывают особенности каждого участника струнно-смычковой группы оркестровых инструментов. Таким образом, слушатели смогут не только услышать захватывающую историю, но и познакомится поближе с каждым представителем из семейства струнно-смычковых инструментов.
Действующие лица:
- Принцесса скрипка
- Старшая сестра — принцесса Виолончель
- Принц Альт
- Король Контрабас
- Жители королевства
- Рассказчик