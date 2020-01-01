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Концертная программа «Странная струнная сказка»

Концертная программа «Странная струнная сказка»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
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Дата и место

10 июля
пятница
17:00
Янтарь-Холл

О событии

Это сказка про королевство струнных смычковых инструментов, в которой разворачивается интригующая история, где главные герои борются за свои чувства. Музыка и оркестровка удивительным образом отражают образы главных героев, их характеры, и по средствам тембральной разницы инструментов раскрывают особенности каждого участника струнно-смычковой группы оркестровых инструментов. Таким образом, слушатели смогут не только услышать захватывающую историю, но и познакомится поближе с каждым представителем из семейства струнно-смычковых инструментов. 

Действующие лица:

  • Принцесса скрипка
  • Старшая сестра — принцесса Виолончель
  • Принц Альт
  • Король Контрабас
  • Жители королевства
  • Рассказчик