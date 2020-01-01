Театр
Музыкальная сказка «Детективное агентство ЛУК»

Музыкальная сказка «Детективное агентство ЛУК»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
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Дата и место

10 июля
пятница
12:00
Янтарь-Холл

О событии

Отважный Чиполлино, пропагандист вкусной и здоровой пищи, вступает в борьбу с вредным фаст-фудом. 

Вместе с героями спектакля зрители узнают, чем полезны овощи, сколько витаминов в них содержится, какие вкусные блюда можно из них приготовить и почему так важно употреблять полезные продукты, а не бургеры, картошку фри и сладкую газировку. В сопровождении инструменталистов филармонии, под весёлые песни, публика проведёт настоящее расследование, попадёт в научную лабораторию Чиполлино, сразится с королём-бургером и выяснит, как вкусно и правильно заботиться о своём здоровье.

Премьера музыкального спектакля в исполнении солистов и артистов филармонии!

Исполнители: Александр Иванников, Ксения Азарнина, Динара Сарсекеева, Юлия Василькова, Виктория Бобкова, Олег Берсанов, Максим Кузнецов, Владимир Кузлянов, Ольга Матвеева (рояль), С. Погосян (саксофон)

Ведущая — М. Иргашева

Ориентировочная продолжительность — 45 минут