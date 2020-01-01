Дата и место
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10 июля
пятница
|12:00
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Музыкальная сказка «Детективное агентство ЛУК»2026-07-10T12:00:00.000+02:00
О событии
Отважный Чиполлино, пропагандист вкусной и здоровой пищи, вступает в борьбу с вредным фаст-фудом.
Вместе с героями спектакля зрители узнают, чем полезны овощи, сколько витаминов в них содержится, какие вкусные блюда можно из них приготовить и почему так важно употреблять полезные продукты, а не бургеры, картошку фри и сладкую газировку. В сопровождении инструменталистов филармонии, под весёлые песни, публика проведёт настоящее расследование, попадёт в научную лабораторию Чиполлино, сразится с королём-бургером и выяснит, как вкусно и правильно заботиться о своём здоровье.
Премьера музыкального спектакля в исполнении солистов и артистов филармонии!
Исполнители: Александр Иванников, Ксения Азарнина, Динара Сарсекеева, Юлия Василькова, Виктория Бобкова, Олег Берсанов, Максим Кузнецов, Владимир Кузлянов, Ольга Матвеева (рояль), С. Погосян (саксофон)
Ведущая — М. Иргашева
Ориентировочная продолжительность — 45 минут