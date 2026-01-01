Театр
Музыкальная сказка «День рождения кота Леопольда»

Музыкальная сказка «День рождения кота Леопольда»

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Расписание

9 июля
четверг
15:00
Янтарь-Холл
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9 июля
четверг
17:00
Янтарь-Холл
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О событии

Музыкальный спектакль для детей по мотивам одного из самых популярных советских мультипликационных сериалов – истории про доброго кота, которого постоянно донимают двое мышей-хулиганов. 

Рыжий пожилой кот Леопольд изображался в этих мультиках как типичный миролюбец- интеллигент, а его главный девиз «Ребята, давайте жить дружно» стал крылатой фразой. Эти уроки хорошего поведения от кота Леопольда, расцвеченные немыслимым количеством остроумных трюков, оказались востребованными детьми и по сей день.

В спектакле заняты молодые солисты и музыканты Калининградской областной филармонии имени Е. Ф. Светланова. Они играют и поют с таким азартом и удовольствием, что малышам и ребятам повзрослее уж точно скучать не придется!

Исполнители: Юлия Василькова, Светлана Полевая, Олег Берсанов, Руслан Омиров, Ольга Матвеева (рояль)

Вступительное слово — М. Иргашева

Ориентировочная продолжительность — 45 минут