Расписание
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9 июля
четверг
|15:00
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Музыкальная сказка «День рождения кота Леопольда»2026-07-09T15:00:00.000+02:00
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9 июля
четверг
|17:00
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Музыкальная сказка «День рождения кота Леопольда»2026-07-09T17:00:00.000+02:00
О событии
Музыкальный спектакль для детей по мотивам одного из самых популярных советских мультипликационных сериалов – истории про доброго кота, которого постоянно донимают двое мышей-хулиганов.
Рыжий пожилой кот Леопольд изображался в этих мультиках как типичный миролюбец- интеллигент, а его главный девиз «Ребята, давайте жить дружно» стал крылатой фразой. Эти уроки хорошего поведения от кота Леопольда, расцвеченные немыслимым количеством остроумных трюков, оказались востребованными детьми и по сей день.
В спектакле заняты молодые солисты и музыканты Калининградской областной филармонии имени Е. Ф. Светланова. Они играют и поют с таким азартом и удовольствием, что малышам и ребятам повзрослее уж точно скучать не придется!
Исполнители: Юлия Василькова, Светлана Полевая, Олег Берсанов, Руслан Омиров, Ольга Матвеева (рояль)
Вступительное слово — М. Иргашева
Ориентировочная продолжительность — 45 минут