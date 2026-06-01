Дата и место
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13 июня
до 4 июля
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Мастер-класс по фьюзингу2026-06-13T12:00:00.000+02:00 2026-07-04T18:00:00.000+02:00
О событии
Мастер-класс по фьюзингу — создаем новую тарелку
А что если вы сами сможете попробовать себя в роли художника по стеклу и создать изделие в технике фьюзинг? Да, не станем скрывать — это требует аккуратности и внимания, но впечатления и эмоции, которые вы получите в процессе, действительно бесценны. Под руководством мастера вы познакомитесь с основами работы со стеклом, научитесь сочетать цвета и формы и создадите собственное уникальное изделие — тарелку, которую можете далее использовать как по ее прямому назначению или как подставку под украшение так же она может стать оригинальным подарком или стильным элементом интерьера.
Зачастую наши гости не ограничиваются первым занятием и продолжают посещать мастер-классы, осваивая новые приемы и создавая красивые функциональные изделия, которыми можно по-настоящему гордиться. Мы проводим групповые мастер-классы. Вы можете прийти со своими близкими или друзьями в количестве до восьми человек. Мы ждем гостей от 12 лет, так как работа со стеклом в технике фьюзинг не только увлекательна и творческая, но и требует внимательности и соблюдения техники безопасности.
Создайте свою стеклянную тарелку в технике спекания стекла под руководством мастера. Творчество, новые эмоции и уникальное изделие своими руками.
Тарелки размеры, которые будут делать гости:
- Овальная 23*17см
- Круглая 19*19см
Цвет можно будет выбрать из палитры предложенной на мастер-классе.