Мастерская Repin Glass

Расписание
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8 июня
до 30 июня
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Мастер-класс в стеклодувной мастерской2026-06-08T12:00:00.000+02:00 2026-06-30T19:00:00.000+02:00
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12 июня
до 4 июля
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Шоу стеклодува2026-06-12T12:00:00.000+02:00 2026-07-04T12:00:00.000+02:00
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13 июня
до 4 июля
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Мастер-класс по фьюзингу2026-06-13T12:00:00.000+02:00 2026-07-04T18:00:00.000+02:00
О заведении
Repin Glass - стеклодувная Мастерская.
Уютное и красивое семейное дело в стенах исторического бастиона Кронпринц.
Мастера стеклодувы работают в классической многовековой технике выдувания и литья стекла.
Особая наша гордость - мы перерабатываем стеклянные бутылки из под напитков и даем стеклу вторую жизнь, вместо хранения на мусорных полигонах. А ведь срок переработки стекла в таких условиях более 1000 лет!
У нас можно узнать о разнообразных приемах, и как их применяют на практике для достижения нужного художественного эффекта.
И конечно, в Стеклодувной мастерской нужно посетить демонстрационные и обучающие мастер-классы по созданию авторских изделий!
Стеклодувная мастерская с радостью ждет в гости всех, кто хочет прикоснуться к таинственному и изящному искусству создания декоративных предметов из стекла!