Мастерская Repin Glass

Мастерская Repin Glass

улица Литовский Вал, 38, Калининград, 236016
Мастерская Repin Glass
Телефон: +7 902 420‑03‑82 / +7 (925) 276-00-40

Расписание

8 июня
до 30 июня
Мастер-класс в стеклодувной мастерской
12 июня
до 4 июля
Шоу стеклодува
13 июня
до 4 июля
Мастер-класс по фьюзингу

О заведении

Repin Glass - стеклодувная Мастерская.
Уютное и красивое семейное дело в стенах исторического бастиона Кронпринц.
Мастера стеклодувы работают в классической многовековой технике выдувания и литья стекла.

Особая наша гордость - мы перерабатываем стеклянные бутылки из под напитков и даем стеклу вторую жизнь, вместо хранения на мусорных полигонах. А ведь срок переработки стекла в таких условиях более 1000 лет!

У нас можно узнать о разнообразных приемах, и как их применяют на практике для достижения нужного художественного эффекта.
И конечно, в Стеклодувной мастерской нужно посетить демонстрационные и обучающие мастер-классы по созданию авторских изделий!

Стеклодувная мастерская с радостью ждет в гости всех, кто хочет прикоснуться к таинственному и изящному искусству создания декоративных предметов из стекла!

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