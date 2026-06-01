Дата и место
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12 июня
до 4 июля
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Шоу стеклодува2026-06-12T12:00:00.000+02:00 2026-07-04T12:00:00.000+02:00
О событии
Сбор гостей и открытие дверей в мастерскую за 15 минут до начала мероприятия. Рекомендуем подходить к этому времени. Для комфортного посещения мастерской лучше надеть не тёплый нижний слой одежды, так как температура в производственном цехе высокая.
Приглашаем в первую в регионе стеклодувную мастерскую Repin Glass
В студии, уютно расположившийся в пространстве прусской казармы «Кронпринц», можно увидеть как из разбитой пивной бутылки, расплавленной до температуры 1200 градусов, рождаются изделия из стекла удивительной красоты.
Стеклоплавильные печи, которыми оснащена мастерская, в нашей стране существуют в основном на больших заводах, где производятся массовые изделия. Примером же и вдохновителем для создателей Repin Glass стали стеклодувные мастерские различных Европейских стран и, в первую очередь, Италии, где столетиями рождаются стеклянные шедевры. Куратором студии стал потомственный стеклодув Давиде Дона (Мурано), семья которого создает потрясающие изделия уже более 100 лет.
Как раскаленное стекло становиться произведением искусства? Все дело в работе мастера! В Repin Glass творят стеклодувы, которые делают процесс создания изделия поистине волшебным. Работа с расплавленным стеклом и при такой высокой температуре требует особых навыков, знаний и, конечно же, таланта.
В наглядной и интересной форме мы расскажем, как стеклодувное ремесло развивалось на протяжении времен, покажем техники и инструменты, которые используют мастера, и как стеклянный мусор превращается в прекрасные декоративные предметы, наполненные духом Балтийской природы.
Теперь увидеть волшебный процесс создания художественного стекла может каждый на «Шоу стеклодува» в мастерской Repin Glass.
Вход в студию осуществляется со стороны переулка Грига (в арку около башни «Кронпринц» и направо). На территории казармы следуйте по указателям.
Детский билет: до 14 лет
Льготные билеты: многодетные семьи, люди с инвалидностью, пожилые, семьи участников боевых действий. Перед шоу вместе с билетом необходимо показать подтверждающий документ.
ГРУППОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Детская программа.
Шоу стеклодува 45 минут, до 40 детей, возраст – с 1 класса. Стоимость 1 билета:
- от 15 до 20 человек — 700₽
- от 21 до 30 человек — 650₽
- от 31 до 40 человек — 550₽