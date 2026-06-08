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Практическое занятие по майнд-фитнесу

Практическое занятие по майнд-фитнесу

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16+

Дата и место

Событие прошло 9 июня 2026 г., 18:30 / Научная библиотека

О событии

Приглашаем на тренировку по майнд-фитнесу в библиотеке – занятия, которые помогают «разбудить» мозг, улучшить память, внимание и способность концентрироваться в условиях постоянного информационного потока.

Майнд-фитнес — это современная система развития когнитивных навыков, аналитических и творческих способностей. На тренировке вы познакомитесь с упражнениями, которые помогают быстрее запоминать информацию, сохранять фокус и эффективнее работать с разными задачами.

Ведущая: Анастасия Денисенкова, тренер по развитию когнитивных функций памяти и внимания.

Вход свободный.

Время проведения: 9 июня 2026 г. в 18:30

Место проведения: лекционный зал, 4 этаж

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