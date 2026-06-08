Практическое занятие по майнд-фитнесу

Дата и место
|Событие прошло 9 июня 2026 г., 18:30 / Научная библиотека
О событии
Приглашаем на тренировку по майнд-фитнесу в библиотеке – занятия, которые помогают «разбудить» мозг, улучшить память, внимание и способность концентрироваться в условиях постоянного информационного потока.
Майнд-фитнес — это современная система развития когнитивных навыков, аналитических и творческих способностей. На тренировке вы познакомитесь с упражнениями, которые помогают быстрее запоминать информацию, сохранять фокус и эффективнее работать с разными задачами.
Ведущая: Анастасия Денисенкова, тренер по развитию когнитивных функций памяти и внимания.
Вход свободный.
Время проведения: 9 июня 2026 г. в 18:30
Место проведения: лекционный зал, 4 этаж