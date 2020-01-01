Валерий Семин

Дата и место
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22 августа
суббота
|17:00
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Валерий Семин2026-08-22T17:00:00.000+02:00
О событии
Юбилейный концерт Валерия Сёмина «Неужели 60?!», приуроченный к 60-летию артиста, в театре эстрады «Янтарь-холл»!
Заслуженный артист России Валерий Сёмин — человек-праздник, артист, обладающий мощной энергетикой и харизмой, пропагандист русских песен и народных инструментов, создатель и художественный руководитель группы «Белый день».
В репертуаре авторские песни и композиции, песни советского периода, песни из кинофильмов, застольные, комсомольские, военные и другие.
Все концерты Валерия Сёмина проходят в тёплой, дружеской атмосфере на разных площадках нашей страны. Преданность русской народной культуре, безграничная любовь к песням и национальным инструментам — всё это грани одного таланта, имя которому Валерий Сёмин.