Дата и место
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31 июля
пятница
|19:00
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Патриарший мужской хор Московского Данилова монастыря2026-07-31T19:00:00.000+02:00
О событии
Праздничный Патриарший мужской хор Московского Данилова монастыря.
Регент — Георгий САФОНОВ.
Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря – легендарный коллектив с многовековой историей — представит новую программу «Любо, братцы, любо!». Монастырские и духовные песнопения будут чередоваться со стихами, народными песнями и романсами. Все это — благодаря высокому мастерству и неповторимой душевной манере исполнения – подарит слушателям особую радость и воодушевление.
Хор был основан вместе с монастырем в 1282 году и прославился далеко за его пределами. «Если вы хотите услышать прекрасный и правильный колокольный звон и красивое пение, идите в Данилов монастырь», — можно прочесть в древних летописях Московской Руси.
За последнее столетие Хор Данилова монастыря трижды возрождался. Сегодня это один из ведущих мировых коллективов, отмеченный званием лауреата международных и всероссийских конкурсов церковной музыки. Имея статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, хор сопровождает монастырские богослужения и знакомит широкий круг слушателей с русской духовной традицией. В его репертуаре — весь спектр богослужебной музыки, романсы, исторические, военно-патриотические и народные песни, гимны, отечественная и зарубежная классика.
В составе хора — вокалисты, обладающие мощными и красивыми голосами. Все они — профессиональные певцы: выпускники Московской консерватории, РАМ имени Гнесиных, Академии хорового искусства имени А.В. Свешникова. Художественный руководитель и главный регент хора Георгий Сафонов — обладатель I премии Международного форума славянских искусств «Золотой Витязь» и ордена Русской православной церкви святого благоверного князя Даниила Московского III степени.
Только мужскими голосами a’capella будут исполнены такие известные песни, как «Любо, братцы, любо», «Казачья молитва», «Не для меня», «Когда мы были на войне», «Вот полк пошел», «Ой, то не вечер..», «За тихой рекою» и другие.