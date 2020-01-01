Дата и место
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22 июля
среда
|19:00
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Калининградский театр эстрады
О событии
22 июля на сцене Калининградского Театра Эстрады состоится показ спектакля «Служебный роман». «Служебный роман» — новая комедия на основе пьесы Рязанова Э.А. и Брагинского Э.В. «Сослуживцы». Именно по этой пьесе был снят культовый и всеми любимый фильм «Служебный роман».
В суматохе современного мира эта комедия станет машиной времени, которая погрузит зрителей в ламповую атмосферу ностальгических воспоминаний.
«Служебный роман» — это не просто перенос киносюжета на театральную сцену, а новое театральное прочтение всеми знакомого сюжета, сочетающее юмор, драматургию и неповторимую атмосферу живого театра и музыкой в стиле 60-70 годов. Зрителей ожидает трогательный и смешной спектакль, который заставит вспомнить свою молодость и понять, как важны взаимоотношения людей.
Главные роли в спектакле исполнят известные артисты театра и кино: заслуженная артистка России Оксана Сташенко, Екатерина Семенова, Олег Штефанко, Дмитрий Ратомский, Любовь Тихомирова и Татьяна Митиенко.