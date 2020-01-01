«Моя последняя любовь»

Дата и место
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9 июля
четверг
|19:00
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Калининградский театр эстрады
О событии
Он и Она. Люди из абсолютно разных миров. Она богата, а он бомж. Казалось бы, что они никогда не могли встретится и уж тем более полюбить друг друга. Но выяснилось, что у них появляется возможность сорвать большой куш. И по всем законам литературного жанра, судьба поставит их перед выбором — деньги или любовь. И нашим героям предстоит принять трудное решение.
Невероятный сюжет, наполненный юмором, танцами и красивой музыкой не оставит равнодушными ни одного зрителя.
Брутальный Максим Дрозд блистательно играет сразу две роли (!!!), а изысканная и утонченная Анна Чурина покоряет своей красотой и талантом, и поэтому этот актерский дуэт никого не оставит равнодушным. А участие таких замечательных актеров как Надежда Славецкая и режиссера Николая Коробова (т-р на Таганке) добавляет шарма всей истории.
Вы запомните этот спектакль надолго!