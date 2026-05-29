Расписание
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6 ноября
пятница
|19:00
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ДС «Янтарный»
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7 ноября
суббота
|19:00
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ДС «Янтарный»
О событии
Леонид Агутин — поэт, композитор, певец и одна из ярчайших фигур российского шоу‑бизнеса — приезжает в Калининград с большим сольным концертом.
За более чем 30 лет на сцене он выпустил 16 альбомов, многие из которых возглавляли хит‑парады, а его песни звучат на радиостанциях с 1994 года.
Леонид Агутин — лучшая сторона современной российской музыки. Он не умещается в какие-либо сценические клише, именно поэтому так выделяется и стоит особняком среди самых известных российских музыкантов. Он многократный лауреат «Песни года», «Золотого граммофона» (10 раз), «Виктории» и других премий, автор саундтреков к фильмам, победитель телешоу «Две звезды» и наставник проектов «Голос» и «Голос. Дети». Работает в жанре поп-музыки, но при этом его творчество — это и фанк, и поп-рок, и кантри, и более сложные развернутые вещи, а его альбом La Vida Cosmopolita даже попал в лонг‑лист премии «Грэмми». Единственный российский артист, приглашенный на джазовый фестиваль Монтрё как «special guest star». Звёзды отечественной сцены исполняют его песни. Он дал дорогу многим замечательным молодым исполнителям, будучи наставником и продюсером. Его творчество является незаменимым вкладом в интеллектуальную составляющую российской поп-музыки.
Леонид Агутин — признанный музыкант во многих уголках мира. Каждый его концерт — неизменный аншлаг. Каждая песня — хит. Этот вечер — уникальная возможность услышать любимые хиты живьем и погрузиться в атмосферу настоящей музыки.