Дата и место
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12 июня
до 13 июня
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Фестиваль военно-исторической реконструкции «Эпохи янтарного края»2026-06-12T12:00:00.000+02:00 2026-06-13T18:00:00.000+02:00
О событии
Музей янтаря приглашает на первый фестиваль военно-исторической реконструкции «Эпохи янтарного края». Программа приурочена к празднованию Дня России.
С 12:00 до 18:00 на территории Зеленого вала за башней «Дона» реконструкторы воссоздадут быт различных исторических эпох: будут работать шесть тематических интерактивных площадок, а также ярмарка произведений ремесленников и художников-янтарщиков, ведь янтарь во все времена объединял людей этой земли в их стремлении к красоте и гармонии.
На интерактивной площадке «Средневековье» посетители услышат древние инструменты, смогут обучиться ткачеству, познакомиться со средневековой живописью и поиграть в игры в компании средневековых горожанок и торговцев.
На интерактивной площадке «Первая мировая война» в условия армейского быта начала XX века гостей погрузит выставка вооружения, экипировки, униформы, полковых реликвий и других предметов тех времен. Под звуки патефона можно будет посетить «Бивуак 114 пехотного Новоторжского полка» и «Перевязочно-питательный пункт Курляндской общины сестер милосердия Красного креста».
На интерактивной площадке «Великая Отечественная война» будет организована выставка униформы и макетов оружия, а группа саперов научит метанию гранат и поиску мин.
Интерактивная площадка «Переселенцы» поможет погрузиться в послевоенный Калининград. На выставке будет показана жизнь людей, приехавших осваивать новый край и строить здесь мирную жизнь. Посетители смогут оценить моду тех лет на примерах одежды, послушать популярные песни послевоенного времени и рассмотреть предметы быта.
На площадке «Связисты» будет работать пункт радиосвязи, где участники радиоклуба ДОСААФ установят антенны, продемонстрируют различные виды радиосвязи от 60-х годов до наших дней и обучат правилам работы в эфире.
На площадке «Воины-интернационалисты» будут представлены комплекты военной формы периода, когда советские войска находились в Афганистане, и прозвучат песни под гитару.
На всех исторических локациях можно будет приобрести тематические сувениры. Будет работать интерактивная площадка для родителей с детьми и передвижное кафе. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по работе с янтарем.
В Музее янтаря в дни фестиваля подготовили отдельную программу для любителей истории. Участие в ней предполагает покупку билета в экспозицию.
На втором этаже посетители смогут пройти игровой маршрут с элементами криптографии «Тайнопись». Тех, кто выполнит все задания, ждут сувениры от музея.
Во внутреннем дворике башни «Дона» на стендовой выставке «Жизнь заново», посвященной 80-летию региона, 12 и 13 июня с 13:00 до 14:00 состоится моноспектакль «Кадр из прошлого – 1946 год». Автор проекта, сотрудник Музея янтаря Геннадий Семенов, на материалах архивных документов раскроет сложную общечеловеческую тему перехода от войны к миру, запуска механизма воспроизводства жизни, который после окончания военных событий обычно пробуксовывает и требует времени на организацию и становление гражданской системы управления и устройства социальной инфраструктуры.
В зале «Янтарный дом» в 16:00 состоятся лекции «Бабушкины бусы» и «Крестовые походы в Литву в ХIV веке». Ученый секретарь музея Ирина Кривонос 12 июня расскажет о том, как и почему в России носили янтарные бусы и какие ожерелья теперь считаются русскими в музеях мира. А 13 июня слушатели узнают, как и почему в XIV веке территория Прибалтийского региона стала Святой землей, были ли здесь крестовые походы и насколько богатые «туристы» могли оказаться в этих краях 700 лет назад.
Кроме того, в оба дня запланированы дополнительные экскурсионные сеансы на смотровую площадку башни «Дона». 12 июня – с 13:00 до 17:00, а 13 июня – с 13.00 до 16.00 они будут стартовать каждый час. Количество билетов ограничено, их можно приобрести на сайте музея.