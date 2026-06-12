Калининградский областной музей янтаря

Дата и место
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12 июня
до 13 июня
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Фестиваль военно-исторической реконструкции «Эпохи янтарного края»2026-06-12T12:00:00.000+02:00 2026-06-13T18:00:00.000+02:00
О заведении
Главный российский национальный фонд инклюзов в балтийском янтаре. Здесь находится самый большой солнечный камень — янтарь весом 4 кг 280 г. Значительную часть коллекции составляют образцы янтаря с включениями остатков животных и растительных организмов, попавших десятки миллионов лет назад в смолу. Они ценны для уточнения наших знаний о флоре и фауне, а также о климатических условиях на Земле 40–45 млн лет назад.