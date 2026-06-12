Калининградский областной музей янтаря

Калининградский областной музей янтаря

Калининград, площадь Маршала Василевского, 1
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Калининградский областной музей янтаря
Телефон: (4012) 46-68-88

Дата и место

12 июня
до 13 июня
Фестиваль военно-исторической реконструкции «Эпохи янтарного края»

О заведении

Главный российский национальный фонд инклюзов в балтийском янтаре. Здесь находится самый большой солнечный камень — янтарь весом 4 кг 280 г. Значительную часть коллекции составляют образцы янтаря с включениями остатков животных и растительных организмов, попавших десятки миллионов лет назад в смолу. Они ценны для уточнения наших знаний о флоре и фауне, а также о климатических условиях на Земле 40–45 млн лет назад.

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